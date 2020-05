Directeur Tuberculosefonds krijgt topfunctie bij WHO

Van Weezenbeek wordt directeur surveillance, preventie en controle van antimicrobiële resistentie (AMR). “Ik vind het fantastisch dat ik ruim dertig jaar ervaring met de bestrijding van (multi)resistente tuberculose nu voort kan zetten in de bredere context van antibioticaresistentie. Dat gaat ons allemaal aan, zowel arme als rijke landen.”

Tuberculose

Van Weezenbeek begon haar carrière als tuberculosearts in Nederland en specialiseerde zich in resistente tuberculose. Van de 10 miljoen mensen die jaarlijks worden getroffen door TBC, hebbeneen half miljoen mensen een resistente vorm. Wereldwijd komen er jaarlijks 1,5 miljoen te overlijden aan TBC. Onnodig, want met een juiste behandeling is TBC te genezen. Van Weezenbeeks internationale kennis en ervaring op dit gebied, alsmede haar jarenlange deelname in relevante internationale overlegorganen, zijn van groot belang in haar nieuwe functie bij de WHO.

Coronavirus

Het coronavirus veroorzaakt direct en indirect nog veel meer TBC-sterfgevallen, waardoor het Tuberculosefonds eerder deze maand de noodklok luidde. Van Weezenbeek: “Steun voor de strijd tegen TBC blijft onverminderd belangrijk, juist in een tijd dat gezondheidszorg werelwijd door COVID-19 wordt belast en ondermijnd. Ik hoop dan ook dat alle COVID-19 steun indirect ook de minder zichtbare maar veel dodelijkere TBC-epidemie ten goede komt.”