Directie zorginstelling beschuldigd van verzwijgen porno-zaak

In Leekerweide, een grote zorginstelling voor mensen met een beperking in Wognum, heeft zich in 2021 een grote pornozaak afgespeeld die de directie wilde stilhouden. Dat meldt Het Noordhollands Dagblad. Het ging om onder meer kinderporno op een diensttelefoon. De organisatie zelf ontkent de aantijgingen en zegt dat de feiten anders liggen.

De zedenzaak kwam intern aan het rollen toen nachtzorgbegeleiders tijdens hun nachtdienst tienduizenden pornofoto’s, waaronder kinderporno, en seksfilms aantroffen op een diensttelefoon, schrijft het Noordhollands Dagblad. De politie deed onderzoek. Hieruit bleek dat op een diensttelefoon pornografisch materiaal stond en op een tweede diensttelefoon ook nog kinderporno. Op een derde telefoon, van een cliënt, bleek algemene porno en kinderporno te staan. Het downloaden van de porno ging maandenlang door. Het ging totaal om tienduizenden pornobeelden. Politie en het OM gaven het onderzoek geen strafrechtelijk vervolg.

Twijfel over schuld

De directie van Leekerweide deed geen aangifte en zegt dat alleen een cliënt van de zorginstelling verantwoordelijk is voor het downloaden van de porno. Bronnen binnen Leekerweide twijfelen ernstig of dit klopt omdat de cliënt die nu de schuld krijgt, hier helemaal niet toe in staat zou zijn. Een nachtzorgmedewerkers doet zijn verhaal in De Telegraaf. Hij zegt wakker te liggen van de affaire.

‘Feiten liggen anders’

Volgens de zorgorganisatie zelf worden helemaal geen zaken verzwegen en klopt het verhaal van de medewerkers niet. “Dat is een persoonlijke ervaring, maar de feiten liggen grotendeels anders”, zegt woordvoerder Els Harder. “We komen nog met een statement om dit toe te lichten, maar we kunnen niet allesvrijgeven omdat het in verband met de privacy erg gevoelig ligt.” (ANP/Skipr)