Dirk de Kruif voorzitter raad van toezicht Zaans Medisch Centrum

“Met Dirk krijgt het ZMC een betrokken toezichthouder die zowel ervaring in bedrijfsleven als in de zorg meebrengt”, aldus Zwemmer in een nieuwsbericht. “Hij is zeer gericht op samenwerking en sluit daarmee helemaal aan bij de koers die we als ziekenhuis voeren.” Zwemmer sluit zijn interim-periode bij het Zaans Medisch Centrum eind dit jaar af.

Nieuw lid

Sinds 1 oktober is de raad van toezicht van ZMC al versterkt met de komst van Lya Levert. Zij neemt een enorme ervaring binnen de zorg mee en zal zich voornamelijk richten op de portefeuille kwaliteit.

De Kruif is naast zijn functies bij St Antonius Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum ook lid van de rvt van het longfonds. Verder is hij lis van de raad van commissarissen van Woningstichting Barneveld.