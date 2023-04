Dit wordt de nieuwe bestuurder van Zorginstituut Nederland

Karin Timm start per 1 juli 2023 als lid raad van bestuur (rvb) van Zorginstituut Nederland. “Karin is een ervaren en competente bestuurder en voegt met haar verpleegkundige achtergrond een belangrijk perspectief toe aan onze bijdrage aan de toekomstbestendigheid van de zorg in Nederland”, reageert bestuursvoorzitter Sjaak Wijma op de benoeming.

Timm is directeur kwaliteit en veiligheid bij Orpea Nederland, een landelijke aanbieder van thuiszorg, woonzorg en ggz. Daarnaast is zij Chief Nursing Officer in het bestuur. Naast haar rol als bestuurder heeft Timm zo’n 30 jaar als verpleegkundige en verpleegkundig specialist in het ziekenhuis gewerkt op het gebied van dermatologie.

Bestuur Zorginstituut Nederland

Op 1 juli start Timm als lid raad van bestuur bij Zorginstituut Nederland. “Deze nieuwe rol geeft mij de kans om dat wat ik signaleer, om te zetten in daden”, reageert de nieuwe bestuurder op haar benoeming. Karin Timm is naast Peter Siebers en voorzitter Sjaak Wijma het derde lid van de raad van bestuur.