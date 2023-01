Dit zijn de trends in rvt-land

De arbeidsmarkt en samenwerken in netwerken worden steeds prominentere thema’s binnen raden van toezicht (rvt’s). Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouderverenigingen NVTZ en VTW. Een belangrijke opdracht is diversiteit binnen rvt’s en het toetsen van duurzaamheid.

Het rapport toont dat rvt’s de afgelopen jaren een professionaliseringsslag hebben gemaakt. ‘Jaarlijkse zelfevaluatie komt steeds vaker voor’, vertelt NVTZ-voorzitter Aad Koster in een interview met Zorgvisie. Hij constateert dat voorafgaand aan zo’n evaluatie steeds vaker op voorhand input van andere organen wordt gevraagd. Verder heeft zo’n 90 procent van alle respondenten onlangs de ontwikkelbehoefte van de raad en zijn leden besproken.

Veranderende rol

Waar toezichthouders in de zorg aanvankelijk hun rol uitoefenden als klankbord, formele besluitvormer, werkgever van de zorgbestuurder en ambassadeur, is die de afgelopen jaren verschoven. “De ambassadeursrol heeft plaatsgemaakt voor hoeder van de dialoog”, aldus Koster. Zo zijn toezichthouders vaker betrokken bij het borgen van de dialoog tussen de raad van bestuur en interne en externe betrokkenen. Ook zet een groeiende groep toezichthouders netwerkzorg op de agenda. “Maar er moeten nog behoorlijk wat stappen gezet worden.”

Arbeidsmarktproblematiek

Het belangrijkste thema op de raadsagenda in de zorg en welzijn is de arbeidsmarktproblematiek. “Rvt’s verbreden hun werkgeversrol. Steeds vaker zetten leden de arbeidsmarkt op de agenda en gaan zij met bestuurders het gesprek aan over het uitstroom-, werkgeluk- en wervingsbeleid.” Op het thema diversiteit valt nog veel winst te behalen. Zo is nog geen 11 procent van de toezichthouders jonger dan 50 jaar. En slechts 6,7 procent van de voorzitters en 11,9 procent van de raadsleden heeft meer dan alleen een Nederlandse achtergrond. De man-vrouwverdeling binnen raden is wel in evenwicht.

Markeringspunt

De NVTZ en VTW gaan met hun achterban in gesprek over de uitkomsten van het rapport. De publicatie is volgens Koster een markeringspunt in verdere uitvraag en reflectie, zodat leden hun raad kritisch onder de loep nemen. Het onderzoek wordt over twee jaar herhaald.