Diversiteit in ggz aanpakken met inclusiescan

De ggz is geen goede afspiegeling van de samenleving. De standaard aanpak in de ggz richt zich voornamelijk op één cultuur, een seculiere, hoogopgeleide, ‘witte’ cliënt. Hierdoor sluit het aanbod niet goed aan bij de behoeften en ervaringen van grote groepen cliënten met andere kenmerken.

Diversiteit behouden

Naast cliënten worden ook medewerkers binnen de ggz diverser. Zo zijn er steeds meer jonge professionals met een migratieachtergrond die voor een baan in de ggz kiezen. Toch blijft er een kloof tussen de ggz en de doelgroep.

Maatregelen van organisaties om hun eigen personeel diverser te maken werken vaak onvoldoende of zijn beperkt duurzaam. Diversiteit blijkt vaak makkelijker aan te trekken dan te behouden.

Inclusiescan

Om de diversiteit van de organisatie en collega’s te beoordelen is het zelfbeoordelingsinstrument ontwikkeld. Deze inclusiescan bestaat uit 21 voorwaarden voor een inclusieve organisatie. De voorwaarden zijn ingedeeld in de vijf verschillende domeinen toegang tot zorg, kwaliteit van zorg, personeel, organisatiecultuur, leiderschap en borging.

De uitkomst van de scan helpt bij gesprekken met collega’s over het onderwerp en stimuleert nadenken over hoe het beter kan. Daarnaast geeft het instrument tips om meer werk te maken van inclusie. Het zelfbeoordelingsinstrument is gratis te downloaden via Parnassiagroep.nl.

Meer inclusie in de ggz

Een oplossing voor beide diversiteitsproblemen is toewerken naar meer inclusie in de ggz. Samrad Ghane van Parnassia Groep: “Voor cliënten betekent dit dat ze geen problemen ervaren bij effectieve zorg, dat ze zich welkom en gezien voelen bij hun zorginstelling en dat ze aansluiting ervaren tussen het aanbod en hun zorgbehoefte, beleving en achtergrond. Voor collega’s betekent dit dat ze zich een gewaardeerd onderdeel van de organisatie voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen.”