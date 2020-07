Divisiemanager UMC Utrecht wordt bestuurder Kennemerhart

Van der Meulen was de afgelopen drie jaar divisiemanager Beeld & Oncologie in UMC Utrecht. In het VUmc vervulde hij eerder een vergelijkbare functie. Daarvoor werkte hij als ondernemer bij een aantal spin-off bedrijven in de medische diagnostiek en als paramedisch hoofd op de afdeling Radiotherapie.

Samenwerking

In zijn nieuwe rol wil Van der Meulen vooral zoeken naar samenwerking, zodat de medewerkers ruimte krijgen om liefdevolle zorg te verlenen. “Zorg organiseren rondom de cliënt, dat vraagt om samenwerken”, aldus Van der Meulen. “Met andere zorgorganisaties, partners op het gebied van wonen en welzijn, mantelzorgers en natuurlijk de cliënt zelf. De sector staat de komende jaren voor grote uitdagingen, zowel qua bouw als voor onze medewerkers, die we alleen samen kunnen oplossen.”

Van der Meulen vormt bij Kennemerhart samen voorzitter Audrey van Schaik de raad van bestuur. Samen zijn zij eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en een gezonde bedrijfsvoering van Kennemerhart.