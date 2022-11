Dokters van de Wereld tourt met bus door Nederland

Hulporganisatie Dokters van de Wereld begint woensdag aan een tour door Nederland met een nieuwe zorgbus. Artsen gaan vrijwillig zorg verlenen aan vrouwen in een kwetsbare positie. In de bus kunnen vrouwen terecht voor alle vormen van anticonceptie, soatests en uitstrijkjes.

Dokters van de Wereld heeft meerdere zorgbussen, zoals een tandartsenbus die noodbehandelingen kan uitvoeren bij mensen die geen mondzorg kunnen betalen. Met de nieuwe zorgbus voor seksuele reproductieve zorg aan vrouwen wil de hulporganisatie ongedocumenteerde vrouwen bereiken.

Deze vrouwen komen namelijk niet in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (het uitstrijkje), vertelt een woordvoerder. “Terwijl we juist het vermoeden hebben dat de kans op baarmoederhalskanker onder deze populatie veel groter is, onder meer omdat een deel van hen in de gedwongen prostitutie werkt.” Veel wisselende seksuele contacten betekent een grotere kans op baarmoederhalskanker.

De zorgbus voor vrouwen gaat een jaar lang rondrijden. In elk geval in Groningen, Leiden, Eindhoven en Nijmegen. (ANP)