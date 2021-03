Domeinoverstijgend samenwerken bespaart 40 mille per cliënt

Domeinoverstijgend samenwerken kan flinke doelmatigheidswinst opleveren. Weliswaar stijgen de gemiddelde kosten in de Wmo en Zvw, maar daar staat een kostenbesparing van bijna 40 duizend euro in de Wlz tegenover. Ook stijgen de cliënt- en medewerkerstevredenheid als de schotten tussen Wlz, Zvw en Wmo worden weggehaald.

Eén en ander komt naar voren uit onderzoek van onderzoeksbureau Significant Public in opdracht van VWS. Voor het onderzoek nam Significant Public drie experimenten rond domeinoverschrijdend samenwerken in respectievelijk Dongen, Ede en Hoogeveen onder de loep. Gezien de beperkte reikwijdte van het onderzoek merkt Significant Public de cijfermatige uitkomsten als ‘indicatief’ aan.

Businesscase

“We hebben de effecten in kaart gebracht aan de hand van de uitwerking van 40 mini-businesscases”, schrijven de onderzoekers. “Onze conclusie op basis van de mini-businesscases is dat domeinoverstijgend samenwerken leidt tot hogere kosten in de Wmo (gemiddeld € 5.000 per cliënt) en de Zvw (gemiddeld € 6.400 per cliënt), maar kosten bespaart in de Wlz.Een indicatieve schatting, op basis van de informatie uit de onderzochte mini-businesscases, is een verschil van € 38.400.”

Kwaliteit van leven

De doelmatigheidswinst zit vooral in het uitstellen dan wel helemaal voorkomen van dure intramurale zorg, in combinatie met de inzet van minder kostbare vormen van zorg en ondersteuning, waaronder ook informele. Hoewel de cijfers indrukwekkend ogen, noemen de onderzoekers de financiële uitkomsten ‘een positieve bijkomstigheid’. Belangrijker nog achten ze het feit dat domeinoverstijgend samenwerken aantoonbaar bijdraagt bij aan de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. Ook heeft domeinoverstijgend samenwerken een positief effect op de tevredenheid van de betrokken professionals. Zij krijgen een beter beeld krijgen van de cliënt, waardoor ze beter kunnen inspelen op wensen en behoeften.

Complexere problemen

Het zorgstelsel in Nederland rond drie formele pijlers in de vorm van Zvw, Wlz en Wmo. Elke van deze domeinen kent een andere financiering. Ook zijn er voor elk van de domeinen andere partijen verantwoordelijk; zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Dit alles vertaald zich ook weer in de organisatie en uitvoering bij zorgorganisaties. Het probleem is dat een groeiend aantal, vaak oudere, burgers niet binnen deze formele afbakening passen. “Bij de groep kwetsbare ouderen met gecombineerde klachten van lichamelijke en cognitieve aard zien we een soms langdurig ziekteverloop met een steeds complexer wordende zorgvraag”, constateren de onderzoekers. “Een zorgvraag die de verschillende financieringsdomeinen (Wmo, Zvw en Wlz) overstijgt. […] Complexer problematiek van dementerende ouderen houdt zich niet aan de grenzen van de zorgstelsels.”

Transformatie

Omdat domeinoverstijgend samenwerken aan het fundament van het zorgstelsel vergt het meer dan het aanpassen van enkele werkprocessen. Wat nodig is voor een succesvolle toepassing is “een transformatie (in de manier van kijken, denken en doen) van betrokken partijen”.

Doorzettingsmacht

Een succesfactor op praktijkniveau is de inzet van een regisseur met doorzettingsmacht. Deze rol kan door verschillende professionals vervuld worden, maar of het nu een wijkverpleegkundige of casemanager dementie is, waar heet om gaat is dat ze zorg- en welzijnsondersteuning samenhangend kunnen organiseren over de grenzen van de financieringsdomeinen heen. “In de experimenten kunnen de rol en doorzettingsmacht van de leefcoach, arrangeur of maatwerker het verschil maken”, aldus de onderzoekers. Om de spilfunctie waar te kunnen maken is specifieke scholing over domeinoverstijgende samenwerking cruciaal.

Verantwoording

Minister De Jonge van VWS staat positief tegenover experimenten met domeinoverstijgend samenwerken, maar is tezelfdertijd huiverig voor onbedoelde financiële effecten, zoals het weglekken van zorggeld naar het sociaal domein. Om die reden wil hij dat de experimenten met domeinoverstijgend samenwerken binnen de beschikbaar gestelde (financiële) kaders voor de Wlz-zorg blijven. Ook moeten de zorgkantoren over de besteding van de middelen verantwoording aan de NZa moeten afleggen.