Donorwet kan doorgaan, wel meer tijd voor niet-invuller

Nederlanders vinden dat de nieuwe donorwet kan doorgaan ondanks de coronacrisis. Die gaat dus ook in per 1 juli 2020. Minister Van Rijn (Medische Zorg) geeft de mensen die nog geen keuze kenbaar heeft gemaakt wel nog een half jaar extra tijd.

Het ministerie heeft via Motivaction bij Nederlanders gepeild of er voldoende draagvlak is om ondanks de corona-uitbraak toch de nieuwe Donorwet in te voeren per 1 juli van dit jaar. Zowel begin april als eind april is mensen gevraagd of ze vonden dat uitstel nodig was.

Wet gaan in

Op beide momenten vond bijna twee op de drie respondenten dat de wet gewoon door kan gaan. Zo’n 28 procent vond bij beide groepen respondenten dat de wet wel een jaar uitgesteld mag worden. Wel is de groep die een overheidscampagne over de invoering nodig vindt gegroeid (52 om 47 procent).

De invoering van de wet, waarbij ‘geen donor tenzij anders aangegeven’ verandert in ‘wel donor tenzij anders aangegeven’ gaat dus gewoon door op 1 juli. Wel krijgen Nederlanders die nog niet hebben ingevuld wat voor keuze ze maken, maanden langer de tijd. Dit omdat voorlichtingsbijeenkomsten nu niet mogelijk zijn en mensen mogelijk iets anders aan hun hoofd hebben, schrijft de minister in een Kamerbrief.

Geen bezwaar

Pas per begin 2021 worden mensen die geen keuze hebben gemaakt, aangemerkt als iemand zonder bezwaar tegen het doneren van organen bij overlijden. Wie vanaf 1 juli nog geen keuze heeft gemaakt, krijgt na september een brief als waarschuwing dat hij of zij zonder keuze in het nieuwe jaar wordt gezien als iemand zonder bezwaar.

De overheidscampagne, waar dus veel belang aan wordt gehecht door de respondenten van de peiling, wordt ook uitgesteld, maakt het ministerie bekend.