Doorbraak in behandeling nierfalen met nieuwe dialysemethode

Met deze dialysebehandeling neemt de kans op overlijden met 23 procent af. Dit blijkt uit een Europees onderzoek onder leiding van Peter Blankestijn, nefroloog en Michiel Bots, arts-epidemioloog uit het UMC Utrecht.

Het is een belangrijke doorbraak in de behandeling van patiënten met nierfalen. Naar verwachting leidt dit tot een bredere wereldwijde toepassing van hemodiafiltratie.

Aangepaste vorm

Hemodiafiltratie is een aangepaste vorm van hemodialyse waarbij de afvalstoffen naast diffusie ook via een drukverschil gefilterd worden. Dit zorgt ervoor dat hemodiafiltratie meer afvalstoffen verwijdert dan hemodialyse. Peter Blankestijn: “Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of het consequent toedienen van een hoge doses in hemodiafiltratie daadwerkelijk een gunstig effect heeft op de behandeling.”

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het voordeel van hemodiafiltratie afhangt van de behandelingsdosis. Eerdere studies konden geen uitsluitsel geven over de vraag of een hoge dosis hemodiafiltratie enig voordeel biedt.

Frequentie en tijdsduur

“Deze dialysebehandeling heeft dezelfde frequentie en tijdsduur als hemodialyse, namelijk driemaal per week 4 tot 5 uur”, licht Peter Blankestijn toe. “Het is in de praktijk daarom makkelijk toe te passen. De resultaten van ons onderzoek zijn een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van patiënten met nierfalen. Naar verwachting zal hemodiafiltratie wereldwijd vanaf nu veel uitgebreider toegepast gaan worden. Wellicht zal het de hemodialyse gaan vervangen als de standaard.”