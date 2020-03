Douwe Biesma verruilt St. Antonius Ziekenhuis voor LUMC

Momenteel is hij nog bestuursvoorzitter bij het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. Daarvoor was Biesma onder meer voorzitter van de Divisie Interne Geneeskunde & Dermatologie van het UMC Utrecht. Hij is tevens hoogleraar Interne Geneeskunde aan de UMCU. Biesma is sinds 1 januari 2017 ook voorzitter van het samenwerkingsverband van ziekenhuizen Santeon.

Kees Linse, voorzitter van de raad van toezicht van het LUMC, stelt dat de coronacrisis op dit moment de prioriteit is voor zowel de raden van bestuur van het LUMC als van het St. Antonius Ziekenhuis. Dat betekent dat nadere informatie over de komst van Biesma in een later stadium zal worden gedeeld.