Dreiging bij verslavingsinstelling was ‘wanhoopsdaad’

De 60-jarige man die in augustus met een wapen zwaaide in een verslavingsinstelling in Nijmegen en daar ook minstens één schot loste, deed dat volgens zijn advocaat in de hoop door agenten gedood te worden. Dat bleek dinsdagochtend in de rechtbank van Arnhem, waar de man voor het eerst na zijn daad voor de rechter verscheen.

Hans de B. had in de weken daarvoor ook al twee pogingen gedaan zichzelf van het leven te beroven, maar dat mislukte. Hij staat nu terecht op verdenking van poging tot doodslag, omdat hij met twee vuurwapens en een pijpbom de verslavingsinstelling binnen liep. Eenmaal in gesprek met hulpverleners legde hij de wapens op tafel.

Wapen weigerde

Daarna haalde hij de trekker van het ene wapen meerdere keren over terwijl hij in de wachtkamer op een andere medewerker richtte, maar dat wapen weigerde. Met het andere wapen schoot hij in de muur, terwijl hij tegen medewerkers riep dat ze moesten duiken.

Gevangenisziekenhuis

De gealarmeerde politie schoot van buitenaf door de glazen deur om de man uit Groesbeek uit te schakelen. Ze zouden bijna 20 kogels op de man hebben afgevuurd. De man werd zwaargewond afgevoerd en in het ziekenhuis geopereerd. Daarna is hij overgebracht naar het gevangenisziekenhuis in Scheveningen, waar hij nog steeds verblijft. Via een videoverbinding met de rechtbank liet hij dinsdagochtend weten dat het goed met hem gaat. Volgens zijn advocaat heeft hij ook geen wens meer om te sterven.

Geen hulp

De B. heeft na zijn arrestatie verklaard dat hij nooit van plan is geweest de medewerkers van de instelling iets aan te doen. Het was een wanhoopsdaad omdat hij geen hulp kreeg en hoopte uiteindelijk op deze manier aan zijn einde te komen, zegt zijn advocaat. De man wordt binnenkort door een psycholoog en een psychiater gezien. De zaak gaat op 24 januari volgend jaar verder. (ANP)