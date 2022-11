Drie jeugdzorginstellingen op randje faillissement

Drie jeugdzorginstellingen zitten in zulke grote financiële problemen dat faillissement dreigt, meldt Trouw op basis van informatie van de Jeugdautoriteit. Jeugdzorginstellingen in het algemeen kampen met een overcapaciteit aan gesloten jeugdzorg.

Rechters verwijzen steeds minder kinderen naar deze jeugdzorg, die steeds meer omstreden is. In maart was het bezettingspercentage 69 procent, blijkt uit informatie van de Jeugdautoriteit.

Financiële problemen

Voor de instellingen levert dat financiële problemen op door de hoge kosten van het in de lucht houden van zo’n afdeling. De Jeugdautoriteit keek naar elf jeugdzorginstellingen met een gesloten jeugdzorgafdeling en zag dat zes van deze organisaties in een jaar tijd gezamenlijk 29,5 miljoen euro verlies hebben geleden. Bij drie van deze zes instellingen is het onzeker of ze nog de salarissen kunnen betalen. Wie dit zijn, wil de Jeugdautoriteit niet vertellen.

Onderhandelingen

Ze voeren op dit moment onderhandelingen met gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg. Die gesprekken verlopen niet altijd soepel. Lokale overheden kampen zelf met slechte financiën. Zorgaanbieders vrezen voor onrust onder het personeel en ouders wanneer de financiële problemen bekend worden.