Drie Nederlandse screeninglocaties om longkanker vroegtijdig op te sporen

In Nederland gaan drie organisaties screenen om longkanker vroegtijdig op te sporen. Het gaat om ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten, het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek van het Antoni van Leeuwenhoek en het screeningscentrum Link2Care in Bilthoven.

Uit onderzoek blijkt dat vroegtijdig opsporen de sterfte aan longkanker met 25 procent of meer omlaag kan brengen. Voor Nederland zijn dit jaarlijks zo’n 1.500 tot 2.500 mensen.

Europees onderzoek

De screening vindt plaats als onderdeel van het nieuwe Europese proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN. Er komen screeninglocaties in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. Het Erasmus MC is hoofdaanvrager van het proefbevolkingsonderzoek in Nederland.

CT-scanner

Deze week heeft Nij Smellinghe de uitnodigingen verstuurd aan inwoners van de regio Drachten tussen de 60 en 79 jaar oud. “In Nij Smellinghe beschikken we over een kwalitatief hoogwaardige CT-scanner”, vertelt radioloog Daniël Lubbers. “Hiermee kunnen we, bijvoorbeeld in een screeningssetting, met heel weinig röntgenstraling toch met haarscherpe, gedetailleerde beelden longkanker in een vroeg stadium vaststellen.”

“Daarom is Nij Smellinghe gekozen als een van de drie screeninglocaties. Ons ziekenhuis heeft deze moderne CT-scanner drie jaar geleden aangeschaft om bij te dragen aan de doorontwikkeling van zorg. Zowel op het vlak van diagnostiek en behandeling als op het vlak van preventieve zorg.”