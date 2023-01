Drie Nysingh-partners beginnen eigen zorg-advocatenkantoor

ZO.advocaten, gevestigd aan de Maliebaan in Utrecht, richt zich op zorg en onderwijs. Dat zijn terreinen waar de drie advocaten zich ook bij Nijsingh al mee bezighielden. “Door ons eigen kantoor te starten willen we onze samenwerking echt naar een hoger niveau brengen; de sky is the limit en onze creativiteit kan volledig benut worden,” vertelt Van den Ende over de afsplitsing. “Voor ons drieën was dit een broodnodige stap. We hebben genoeg plannen en wensen, en hopen in de komende jaren natuurlijk uit te breiden. Wel blijven we een nichekantoor; daar halen zowel wij als onze cliënten veel voordeel uit.”

ZO.advocaten

De drie advocaten willen zich onderscheiden van andere advocatenkantoren. “Onze wens is het om in een compacte en snel wendbare organisatie onze persoonlijke samenwerking, het ondernemen en onze expertise ten volle te kunnen inzetten. Een kantoor waarbinnen we onze langdurige relaties met cliënten buiten deze sectoren voortzetten. Een setting waarin we als vanouds met grote passie voor en toewijding aan onze cliënten en andere experts samenwerken. ZO.advocaten staat voor ambitie, creativiteit én een integrale oplossingsgerichte en strategisch doordachte aanpak.”

Johanneke Bos specialiseert zich in het onderwijsrecht en arbeidsrecht en werkte ruim 21 jaar bij Nysingh, waar zij sinds 2017 partner was. Tessa van den Ende werkte achttien jaar bij Nysingh als gezondheidsrechtadvocaat en is daarnaast docent gezondheidsrecht aan de Grotius Academie. Martijn van de Mortel zat vijftien jaar bij Nysingh, waarvan twaalf jaar als partner. Hij specialiseert zich in het arbeidsrecht. Daarvoor werkte Van de Mortel enkele jaren bij De Brauw Blackstone Westbroek.