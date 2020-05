DSM gaat 2,8 miljoen wattenstaafjes maken voor coronatests

DSM, het bedrijf waarvan coronarapporteur Feike Sijbesma tot voor kort de topman was, gaat neusstaafjes maken om een tekort aan coronatests te voorkomen. Het is voor het eerst dat dit op Nederlandse bodem gebeurt.

DSM zegt voldoende teststaafjes te produceren om voor de komende drie maanden in de totale behoefte te voorzien. Het bedrijf stelt het materiaal en procesexpertise gratis ter beschikking.

Italië en China

De staafjes die normaal in Nederland gebruikt worden, zijn geproduceerd in Italië en China. Vanwege een wereldwijd tekort en om minder afhankelijk te zijn van mondiale toeleveringsketens heeft het ministerie van VWS DSM gevraagd om dit vitale testonderdeel te produceren.

In twee weken

DSM is erin geslaagd om in twee weken een productieketen voor teststaafjes op te zetten. Dit proces zou volgens het bedrijf normaal gesproken maanden of zelfs jaren kunnen duren.

De teststaafjes zijn gecertificeerd door het RIVM. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen distribueert de staafjes over de testlocaties in Nederland.