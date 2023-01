DSW: onafhankelijke zorgverzekeringsvergelijker nodig

“Daarmee worden door deze sites jaarlijks tientallen miljoenen verdiend. Geld dat door de premiebetaler is opgebracht en dat voor de zorg bestemd had moeten zijn. Laten we gaan zorgen voor een vergelijker die wel onafhankelijk is, eerlijk adviseert en miljoenen aan premiegeld bespaart.”

Besparen

DSW-bestuurder Aad de Groot pleit voor een vergelijker waar alle zorgverzekeraars aan meebetalen. Daarmee zouden ze veel minder kwijt zijn dan wat ze nu betalen aan de vergelijkers. “Uiteindelijk besparen we tientallen miljoenen euro’s, waar de verzekerden en de zorg dan weer van kunnen profiteren.”

DSW zelf betaalt overigens niks aan de vergelijkers omdat het die kosten ook moet doorberekenen aan verzekerden. DSW vindt dat dit geld besteed moet worden aan de zorg.