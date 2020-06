Duitse corona-app al 6,5 miljoen keer gedownload

De Duitse smartphone-app om corona-infecties te helpen opsporen, is al 6,5 miljoen keer gedownload in de eerste 24 uur sinds de lancering, meldde het softwarebedrijf SAP woensdag.

Teamspel

Topman Christian Klein van het bedrijf schreef het succes toe aan het uitstekende werk dat teams van SAP en Deutsche Telekom hadden gedaan om de zogeheten Corona-Warn-App in slechts zes weken tijd voor gebruik klaar te maken. “Er zijn meer dan zes miljoen redenen waarom het coronavirus in de toekomst minder kansen heeft”, zei de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn in een reactie. Iedereen die de app gebruikt, maakt een verschil. “Deze sterke start zou nog meer burgers moeten motiveren om mee te doen. Corona inperken is een teamspel.”

Waarschuwing

De app is sinds dinsdagochtend vroeg te downloaden op smartphones. De app waarschuwt deelnemers als ze langere tijd binnen twee meter in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Als een gebruiker positief heeft getest en dit in de app heeft gedeeld, meldt die vervolgens aan andere gebruikers dat die in de buurt van een geïnfecteerde persoon zijn geweest. Zij kunnen zich dan ook laten testen. Het systeem werkt alleen als mensen zich vrijwillig aanmelden.

Duitsland is niet het eerste land in de wereld met een corona-app. Berlijn denkt met de Corona-Warn-App wel de beste in huis te hebben. (ANP)