‘Duitse corona-app faalde bij miljoenen gebruikers’

De in Duitsland ontwikkelde app om te waarschuwen voor besmettingsgevaar van het coronavirus heeft wekenlang bij veel gebruikers niet of slecht gefunctioneerd. Het probleem zou zich bij talrijke Android-smartphones hebben voorgedaan. Daardoor zouden mobieltjes van Samsung en Huawei helemaal niet of te laat hebben gewaarschuwd voor besmettingen in de omgeving, meldde de krant Bild.