‘Duitse ziekenhuizen kunnen inhaalzorg voor een deel overnemen’

De ruim 300 ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kunnen op grote schaal bijdragen om de lange wachtlijsten in Nederland weg te werken. Dat zegt Alex Friedrich, de bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis in Münster – waar al eerder Nederlandse patiënten werden behandeld – tegen de NOS.

Het aanbod komt kort na de zoveelste somber stemmende cijfers in de maandelijkse Monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wachtlijsten nemen niet af. In april wachtten 100.000 tot 120.000 patiënten al maanden op een operatie. Dat is sindsdien niet veranderd.

Zorgplicht

Volgens de Groningse hoogleraar Gezondheidseconomie Jochen Mierau voldoet de Nederlandse zorg daarmee feitelijk niet meer aan de wettelijke zorgplicht.

Ziekteverzuim

Een snelle oplossing vanuit de eigen zorgsector is niet in zicht. Volgens de NZa is het ziekteverzuim onder zorgpersoneel nog steeds erg hoog. Dat komt bovenop het structurele personeelstekort dat al bestond.