Duitsland wordt flexibele schil voor Nederlandse ic’s

Interessant voor u

Nieuws

ZN wil terug naar ‘vriendschappelijke competitie’

Competitie is de motor achter doelmatigheid, betaalbaarheid en innovatie in de zorg. Om die reden dient marktwerking, die gedurende de coronacrisis op veel plekken is verruild voor samenwerking, in ere te worden hersteld. Dat betoogt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de bewindslieden van VWS.