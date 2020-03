Duizenden aanmeldingen voor app OLVG corona check

De app waarmee (mogelijke) coronapatiënten zelf meetwaarden doorgeven aan het OLVG heeft in een dag tijd vijfduizend aanmeldingen. Het medische team dat de informatie beoordeelt, is verdubbeld van acht naar zestien medewerkers. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis.

De app kwam tot stand in samenwerking met zorgonderneming Luscii. De technisch specialisten van dat bedrijf en de medisch specialisten van het OLVG slaagden erin de corona check binnen een week te bouwen en te lanceren. Dat kon doordat de app van Luscii afgelopen jaar al zo was aangepast dat hij flexibel in te richten is. “Dat kun je zien als een doos Lego waarmee je naar behoefte kunt bouwen”, legt Daan Dohmen van Luscii uit in een interview met Zorgvisie.

Triage ondersteunen

De app is bedoeld om de triage van het ziekenhuis te ondersteunen. Patiënten die zijn aangemeld, voeren gegevens als temperatuur en symptomen als hoesten en kortademigheid in. De technologie geeft alarmerende waarden prioriteit bij een team van medisch specialisten dat de informatie beoordeelt. Via een bericht of telefoontje krijgen de patiënten advies. Het ziekenhuis streeft ernaar iedereen binnen 48 uur advies te geven.

Team verdubbeld

In een dag tijd meldden vijfduizend mensen zich aan voor de app. Om alle gegevens tijdig te beoordelen is het medisch team verdubbeld. Momenteel bekijken zestien zorgprofessionals de data. Als blijkt dat de applicatie van toegevoegde waarde is in de coronacrisis, kunnen ook andere ziekenhuizen hem in gebruikt nemen. “De app is zo neergezet dat hij schaalbaar is naar heel Nederland“, zegt Dohmen daarover.