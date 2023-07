Duizenden illegale afslankpillen in beslag genomen door NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zo’n 8.000 illegale afslankpillen in beslag genomen bij verschillende verkopers.

Dat gebeurde tijdens een actieweek gericht op de handel in deze pillen.

De pillen worden onder andere verkocht onder de naam Iomax, maar ze worden ook onder andere namen aangeboden als zogeheten ‘fatburners’. Uit tests blijkt dat de aangetroffen capsules en tabletten de harddrug amfetamine bevatten. Zulke afslankpillen zijn verboden in Nederland en ze kunnen ernstige bijwerkingen hebben.

NVWA

Rechercheurs en inspecteurs van de NVWA hebben op verschillende plekken in Nederland in totaal drie woningen en twee bedrijfspanden doorzocht. Daarbij zijn twee verdachten aangehouden. Daarnaast heeft de NVWA drie personen thuis bezocht, omdat er aanwijzingen waren dat zij mogelijk illegale afslankpillen verkochten. Op twee adressen zijn relatief kleine hoeveelheden van dit soort pillen aangetroffen. Op het derde adres werden naast 1.500 capsules ook grondstoffen voor zeker nog eens 1.500 capsules in beslag genomen.

Onveilig

De NVWA raadt met klem af om afslankpillen als Iomax te kopen en te gebruiken, omdat ze onveilig zijn. De pillen die de NVWA tot nu toe heeft aangetroffen bevatten amfetamine. Al na één tablet kunnen bijwerkingen optreden, zoals hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgejaagd gedrag. Verschillende gebruikers hebben een hersenbloeding gehad na het gebruik van Iomax of pillen met dezelfde ingrediënten. Gebruikers wordt dringend geadviseerd onmiddellijk te stoppen met het slikken van deze pillen en bij lichamelijke klachten naar de huisarts te gaan. Eventuele overgebleven pillen kunnen als klein chemisch afval worden ingeleverd bij een gemeentelijke milieustraat.