ÉchtContact bundelt initiatieven tegen eenzaamheid

Een initiatief van de Alliantie Digitaal Samenleven bundelt alle initiatieven om eenzaamheid in de wintermaanden tegen te gaan. De campagne #ÉchtContact roept op om verbinding met elkaar te blijven zoeken.

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de mensen zich eenzaam voelt, met name jongeren en mensen van 75 jaar en ouder. In coronatijd is de groep eenzame ouderen verdubbeld; van de 85-plussers voelt tweederde zich eenzaam.

“We verzamelen alle initiatieven op de actiepagina echtcontact.nu om mensen in beweging te brengen”, aldus de woordvoerder van #ÉchtContact: “Denk aan postkaarten voor eenzame ouderen, online spelletjes en zelfs digitale kerstborrels- en shows. Op hun eigen manier draagt iedereen dezelfde boodschap uit: houd afstand, maar houd contact”.

Gedachtes uitwisselen

Zo zijn er de Luisterlijn, Uppie Aan De Lijn en de Belcirkel om gevoelens te delen en gedachtes uit te wisselen met gelijkgestemden. Voor jongeren vanaf 12 jaar zijn er initiatieven als Never2BeAlone en Join Us om in contact te komen met leeftijdsgenoten. Liever offline een goed gesprek? Dan kunnen mensen een raamposter ophangen waarmee ze anderen uitnodigen om samen coronaproof in de tuin koffie te drinken.

Onder andere ANBO, NLVoorElkaar, Ben, Project Postmaatje, Omapost en TragePost roepen mensen op om op de ouderwetse manier #ÉchtContact te maken.