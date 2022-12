Ed de Myttenaere start als toezichthouder QuaRijn

Ed de Myttenaere is de nieuwe toezichthouder bij ouderenzorgorganisatie Stichting QuaRijn. “Met De Myttenaere versterkt QuaRijn het toezicht op de digitale transformatie. Een van de belangrijkste pijlers om de uitdagingen in de komende jaren binnen de organisatie het hoofd te bieden”, aldus Tom Bank, voorzitter raad van toezicht (rvt).

Ed de Myttenaere heeft jarenlange ervaring in de informatievoorziening. Hij was als Chief Information Officer (CIO) en manager ict werkzaam bij woningcorporatie Ymere, de Nuclear Research and Consultancy Group Petten en de gemeente Haarlemmermeer. Tot voor kort was hij als CIO werkzaam bij Noordwest ziekenhuisgroep. Momenteel werkt hij als CIO in het Dijklander ziekenhuis.

Digitale transformatie

QuaRijn biedt senioren een breed pakket van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Met zijn benoeming als toezichthouder zal De Myttenaere zich richten op de digitale transformatie van de ouderenzorgorganisatie.