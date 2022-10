Een derde van ouderen heeft auto nodig om binnen half uur bij ziekenhuis te komen

Een derde van de ouderen kan geen enkel ziekenhuis of buitenpolikliniek binnen een half uur bereiken zonder met de auto te gaan. Voor 12 procent lukt dat zelfs niet binnen 45 minuten, blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het gaat hier om ouderen die woonachtig zijn in de randen van steden, in dorpen en in landelijk gebied. Ongeveer 35 procent van de ouderen kan met het openbaar vervoer maar 1 ziekenhuis binnen een half uur bereiken, blijkt uit het onderzoek.

Buurtniveau inzicht

“Een van de belangrijkste doelstellingen van vervoersbeleid is het faciliteren van de toegang van mensen tot banen, voorzieningen en sociale contacten. In de praktijk is vervoersbeleid echter vaak beperkt tot het bestrijden van congestie en faciliteren van verkeersdoorstroming”, aldus Jeroen Bastiaanssen, onderzoeker vervoersbeleid bij het PBL.

“Door op buurtniveau inzicht te geven in de toegang tot banen, gezondheidszorg, onderwijs, winkels en groen met verschillende vervoerswijzen en op verschillende momenten van de dag en week, kunnen beleidsmakers beter afwegingen maken. Deze informatie geeft voeding aan afwegingen in het mobiliteitsbeleid.”