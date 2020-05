Eén op de tien Duitse corona-geïnfecteerden werkt in de zorg

Meer dan 20.000 artsen en verplegers in Duitse ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn sinds midden april besmet geraakt met het coronavirus. Zij vormen daarmee meer dan 11 procent van alle coronagevallen in het land.

Volgens de krant Süddeutsche Zeitung werden sinds half april dagelijks gemiddeld 230 artsen en verplegers aangestoken met het virus. Daarvan moesten 894 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en overleefden zeker 60 zieken de infectie niet. Net als in andere landen zijn er in Duitsland berichten en is er kritiek over tekorten aan beschermende kleding in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Het aantal infecties met het coronavirus in Duitsland steeg dinsdag met 513 tot 175.210, aldus het Robert Kocht Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. De organisatie meldde 72 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaal 8007 toenam. Het aantal infecties en sterfgevallen steeg sneller dan maandag hoewel de cijfers al enige tijd een dalende tendens laten zien. (ANP)