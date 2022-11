Een op de zeven Nederlanders wil aanvullende zorgverzekering opzeggen

Het afgelopen weekend zijn de zorgverzekeraars met hun nieuwe premies voor 2023 gekomen. Voor de basisverzekering stijgen de premies in 2023 met 3,75 euro tot 9,30 euro per maand. Het gaat hier om de naturapolis; dat is de meest afgesloten basisverzekering. “Doordat ook de collectieve korting van meestal 5 procent op deze verzekering vervalt, zijn collectief verzekerden extra de klos. Dit zorgt voor de grootste stijging in jaren”, aldus Mirjam Prins, zorgexpert van Independer.

Aanvullende verzekeringen

Een op de zeven Nederlanders (14 procent) overweegt om de aanvullende verzekeringen op te zeggen om zo kosten te besparen. “Als we uitgaan van alle 18-plussers in ons land, betekent dit dat 1,5 miljoen Nederlanders erover denken om hun aanvullende verzekering te schrappen. Ik schrik enorm van dit aantal”, zegt Prins. “Een basisverzekering is verplicht in ons land, dus die moet je sowieso hebben. Voor aanvullende verzekeringen geldt dat niet. Natuurlijk is het altijd verstandig om te kijken of je niet te uitgebreid bent verzekerd. Verwacht je volgend jaar naar de tandarts of fysiotherapeut te gaan? Dan kan een aanvullende verzekering echt wel lonen. Het uitstellen van zorg kan op de lange termijn erg nadelig zijn.”

Aanvullende pakketten

Uit analyse van Independer blijkt dat er weinig verschillen zijn in de inhoud van de aanvullende pakketten voor tandarts en fysiotherapie. De veranderingen zitten vooral in de zorgpremie. Bij ongeveer de helft van alle aanvullende verzekering stijgt de premie ten opzichte van dit jaar. De hoogte hiervan verschilt sterk per pakket. Zo zijn er zeer lichte stijgingen, zoals 0,30 cent per maand voor Menzis ExtraVerzorgd 1. Maar ook stijgingen van meerdere euro’s per maand, zoals 5 euro voor Nationale Nederlanden Pakket Jij & Pubers.