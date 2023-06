Eén op tien ziekenhuizen voldoet niet aan volumenormen kankerzorg

Aanbieders van medisch specialistische zorg leveren ieder jaar volume- en kwaliteitsgegevens aan bij Zorginstituut Nederland. Dat gaat per aandoening en de normen hiervoor zijn veelal opgesteld door de betrokken wetenschappelijke verenigingen. In het geval van de oncologische zorg is de set van kwaliteitsindicatoren gebaseerd op normen van SONCOS, de stichting voor interdisciplinaire kennisdeling en -ontwikkeling in de oncologische zorg. Platform Oncologie.

SONCOS-volumenormen

Kompas in Zorg heeft een factsheet opgesteld over 19 SONCOS-volumenormen. Bij de 19 in kaart gebrachte SONCOS-volumenormen voldoet 9 procent van de ziekenhuizen niet aan de gestelde norm in 2022. Bij de in kaart gebrachte 10-of-meer-volumenormen ligt dit percentage met 11 procent nog iets hoger en bij de 20-of-meer volumenormen met 7 procent iets lager.

Zorginkoop

De kwaliteitsindicatoren worden veelal gebruikt voor de interne sturing binnen ziekenhuizen. Ze kunnen echter ook gebruikt worden bij de zorginkoop door zorgverzekeraars. Als ziekenhuizen structureel niet voldoen aan de normen, kan dat betekenen dat ze behandelingen niet meer kunnen uitvoeren of dat ze daarvoor een samenwerking aan moeten gaan met een ander ziekenhuis in de regio.

Hervorming kankerzorg

In de oncologische zorg is al langer aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg door onder meer volumenormen af te spreken en samen te werken waar nodig en waar mogelijk. Vanuit het veld klinkt al langer de roep om concentratie van bepaalde vormen van zorg. Zorginstituut Nederland heeft in 2022 de regie over de hervorming van de kankerzorg op zich genomen, onder meer om het veld te begeleiden bij lastige keuzes die hierbij komen kijken. Hans Nijman is door het Zorginstituut aangesteld als kwartiermaker netwerk- en expertzorg kanker. Nijman is onder meer landelijk projectleider van het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’, van het Citrienfonds, voor de juiste zorg op de juiste plek.