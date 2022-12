Een vijfde Nederlanders met alleen basisverzekering heeft spijt van keuze

Een vijfde van de Nederlanders die dit jaar alleen een basisverzekering had gekozen, heeft spijt van die keuze. Zij mijden het bezoek aan de tandarts en de fysiotherapeut, meldt Pricewise op basis van een enquête onder duizend respondenten door Panel Inzicht.

Een meerderheid van deze groep, 55 procent, had aanvullende zorg nodig en was goedkoper uit geweest met een aanvullende verzekering. De rest heeft aanvullende zorg gemeden omdat ze deze zorgkosten niet konden/wilden maken.

Tandarts

In totaal sloeg bijna twee op tien van de Nederlanders dit jaar zorg over omdat ze niet aanvullend verzekerd waren. Vooral een bezoek aan de tandarts of fysiotherapeut werd vermeden. Met de kennis van nu hadden onverzekerde Nederlanders zich vooral willen verzekeren voor tandarts, fysiotherapie en brillen en lenzen.

Verder van huis

“Zo’n aanvullende tandartsverzekering lijkt op het eerste gezicht een stuk duurder, maar als het niet afsluiten van die verzekering leidt tot het overslaan van noodzakelijke tandartsbezoeken, dan ben je veel verder van huis het volgende zorgjaar”, vertelt Louise van Wijk, zorgspecialist bij Pricewise. “Denk aan het overslaan van een relatief goedkope behandeling voor het vullen van een gaatje. Laat je dit niet behandelen, dan kan hier later een wortelkanaalbehandeling voor nodig zijn die vele malen duurder is.”