‘Eenzaamheid kost ongeveer 2 miljard euro per jaar’

Zij pleiten voor een urgente aanpak van eenzaamheid in de samenleving. “Los van de geestelijke nood, maken mensen die lijden aan ernstige of zeer ernstige eenzaamheid tot een jaar later nog 40 tot 50 procent hogere zorgkosten dan mensen die zich niet eenzaam voelen”, aldus de onderzoekers. Onder jonge mensen tussen 19 en 40 jaar is dit verschil in gemaakte zorgkosten het grootst.

Volgens de universiteit voelt een op de tien Nederlanders zich ernstig of zeer ernstig eenzaam en maar liefst vier op de tien Nederlanders ervaart enige mate van eenzaamheid. Veel van deze mensen houden er een ongezondere leefstijl op na en hebben een slechtere fysieke en mentale gezondheid.

De studie werd uitgevoerd onder bijna 350.000 Nederlanders. De bevindingen van het onderzoeksteam zijn gepubliceerd in het International Journal of Public Health. (ANP)