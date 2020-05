Hoogleraar epidemiologie Karl-Heinz Jöckel: “Deze observatie is met name interessant in de huidige discussie over de COVID-19-pandemie, waar sociale contacten in de meeste samenlevingen relevant zijn of zijn beperkt.”

De Duitse studie, die morgen wordt gepresenteerd op het virtuele congres van de Europese Academie voor Neurologie (EAN), analyseerde gegevens van 4.316 individuen met een gemiddelde leeftijd van 59,1 jaar. Het onderzoek laat ook zien dat een gebrek aan financiële steun het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen vergroot.

Hart- en vaatziekten

De deelnemers aan het onderzoek waren vooraf niet bekend met hart- en vaatziekten en zijn gemiddeld 13 jaar gevolgd. Aan het begin verzamelden de onderzoekers informatie over verschillende soorten sociale ondersteuning, waarbij sociale integratie werd beoordeeld aan de hand van burgerlijke staat en samenwonen, contact met goede vrienden en familie en lidmaatschap van politieke, religieuze, gemeenschaps-, sport- of professionele organisaties.

“We weten al geruime tijd dat een eenzaam gevoel of gebrek aan contact met goede vrienden en familie een impact kan hebben op je fysieke gezondheid”, zegt dr. Janine Gronewold van het Universitair Ziekenhuis in Essen. “Wat deze studie ons vertelt, is dat sterke sociale relaties van groot belang zijn voor de gezondheid van het hart. Dit is vergelijkbaar met de rol van klassieke beschermende factoren als een gezonde bloeddruk, een acceptabel cholesterolgehalte en een normaal gewicht.”

Overlijdensrisico

Tijdens de 13,4 jaar follow-up vonden 339 cardiovasculaire gebeurtenissen zoals hartaanvallen of beroertes plaats en waren er 530 sterfgevallen onder de deelnemers aan de studie. Na correctie voor andere factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan deze gebeurtenissen en sterfgevallen bleek sociale isolatie het toekomstige risico op cardiovasculaire gebeurtenissen met 44 procent te verhogen en het risico op overlijden door alle oorzaken met 47 procent te verhogen. Een gebrek aan financiële steun ging gepaard met een 30 procent verhoogd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen.

Sociaal isolement

De onderzoekers zeggen nog niet te begrijpen waarom mensen die sociaal geïsoleerd zijn zulke slechte gezondheidsresultaten hebben, maar vinden de bevinding wel zorgwekkend. Hoogleraar Dirk Hermann: “We moeten dit serieus nemen en uitwerken hoe sociale relaties onze gezondheid beïnvloeden. We moeten effectieve manieren vinden om de problemen in verband met sociaal isolement aan te pakken en onze algehele gezondheid en levensduur verbeteren.”

Het onderzoek is uitgevoerd in het Heinz Nixdorf Recall-onderzoek (HNR) en geleid door Dr. Janine Gronewold en Prof Dirk M. Hermann van het Universitair Ziekenhuis in Essen, Duitsland. De proefpersonen zijn gerekruteerd in een groot bevolkingsonderzoek tussen 2000 en 2003.