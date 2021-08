Eerste delen van Nederland kleuren oranje op Europese coronakaart

Interessant voor u

Doorgestuurd Het ziekenhuis heeft in de afgelopen twee weken al vijf aanstaande moeders doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Dat is prima verlopen, zegt een woordvoerder. “Nu voorzien we dat deze situatie aanhoudt en hebben we om een structurele aanpak gevraagd.” Groot Tekort Het Albert Schweitzer kampt naar eigen zeggen “met een groot tekort aan gespecialiseerde […]

Dat mensen hun machteloze gevoel over corona en frustraties over de maatregelen van het kabinet vaak op hem projecteren, kan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zich goed voorstellen. "Dat virus kun je niet zien, en mij wel", zegt hij daarover in een interview met de Volkskrant.

Blog

Opinie

Digitale huisartsenzorg; toekomst of drama?

Maart 2020. Corona lockdown. Het land gaat op slot. Er is vrijwel niemand op straat. Huisartsen sluiten hun praktijken. Ziekenhuizen focussen zich op Corona en acute zorg. Onze manier van leven en werken verandert flink. We winkelen online, overleggen via Teams en borrelen via Zoom. Want tja, we kunnen en mogen nergens heen. Zelfs in de zorg wordt snel gedigitaliseerd; er wordt meer dan ooit ‘gebeeldbeld’, het aantal e-consulten neemt toe en we monitoren ziektes meer op afstand. We beperken het aantal fysieke ontmoetingen om zo zo veel mogelijk besmettingen te voorkomen.