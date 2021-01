Eerste doses coronavaccin onder politiebegeleiding naar Veghel

De eerste flesjes met het coronavaccin van Pfizer zijn naar Veghel gebracht, begeleid door de politie. In de Brabantse plaats wordt woensdag de eerste Nederlander ingeënt. Een bestelbus met de vaccindoses vertrok dinsdag vanuit de opslag in Oss en kwam na een korte rit aan op de bestemming, een voormalig distributiecentrum van een supermarktketen.

In Veghel worden woensdag enkele verpleeghuismedewerkers gevaccineerd. De eerste in Nederland die de prik krijgt, is de 39-jarige Sanna Elkadiri, die in een verpleeghuis in Boxtel werkt.

Start vaccinatie ziekenhuizen

Ziekenhuizen beginnen woensdag met het vaccineren van hun medewerkers op de acute zorg. Ook ambulancepersoneel kan vanaf woensdag worden ingeënt.

Vanaf vrijdag worden verpleeghuismedewerkers gevaccineerd in Rotterdam en Houten. Op maandag beginnen de vaccinaties in Amsterdam, Den Haag en Assen. Volgende week starten de prikken voor mensen uit de verpleeghuiszorg in de rest van het land. Later worden medewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverplegers en thuiszorgverleners uitgenodigd voor een prik. (ANP)