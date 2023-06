Eerste energie-neutrale ziekenhuis opent maandag deuren

Ziekenhuis Rijnstate opent maandag een nieuwe locatie in Elst. Naar eigen zeggen gaat het om het eerste energie-neutrale ziekenhuis in Europa.



Vier jaar nadat de eerste plannen voor een nieuwe locatie in Elst het licht zagen, gaan maandag de deuren van Rijnstate Elst open. Reden voor een feestje, vindt het bestuur. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt geweest voor het project. Volgens Rijnstate is de locatie zelfs het eerste energie-neutrale ziekenhuis in Europa. Zo beschikt het pand over 1.354 zonnepanelen en gaat de opgewekte energie via waterstof het hele gebouw door.

Samenwerking

“Rijnstate Elst is een smeltkroes van samenwerking, kennisdeling en innovaties in de zorg”, verkondigt bestuurslid Hans Schoo trots. “Dat kunnen we nooit alleen, dat willen we samendoen. We hebben iedereen hard nodig. Met onze zorgpartners uit de eerste en tweedelijns, de gemeente, het bedrijfsleven, de Hogeschool, collega ziekenhuizen en vooral ook bezoekers en patiënten.”