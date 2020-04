Eerste Europese proefpersonen geïnjecteerd met corona-vaccin Pfizer

Het gaat om twaalf proefpersonen in Duitsland. Zodra er goedkeuring is van de autoriteiten willen Pfizer en BioNTech het vaccin ook in Amerika gaan testen.

In het eerste stadium van het onderzoek worden in totaal 200 gezonde proefpersonen van tussen de 18 en 55 jaar oud gevaccineerd met vier verschillende kandidaat-vaccins. Bovendien krijgen zij verschillende doseringen van het vaccin.

Optimale dosering

Het doel is om te bepalen welk vaccin het lichaam het beste activeert om antilichamen tegen het coronavirus te maken. Ook wordt beoordeeld wat de optimale dosering van het vaccin is en of het vaccin veilig is.

De opzet van de studie is gekozen om zo snel mogelijk, veel informatie te verzamelen. Zo worden er drie verschillende mRNA vaccintechnologieën getest.

Groter risico

In een tweede deel van de studie worden de kandidaat-vaccins ook gegeven aan 500 mensen met een groter risico op ernstige gevolgen van een besmetting met het coronavirus, waaronder 55 plussers en personen met een onderliggende, chronische aandoening.

BioNTech en Pfizer zijn het kandidaat-vaccin BNT162 samen aan het ontwikkelen. Tijdens de klinische onderzoeksfase produceert BioNTech het vaccin in haar fabrieken in Europa. BioNTech werkt in China samen met Fosun Pharma en wil het vaccin ook daar gaan testen.