Eerste Franse arts overleden aan coronavirus

Voor het eerst is er in Frankrijk een arts overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het is de eerste medische hulpverlener die eraan bezwijkt, zei de minister van Volksgezondheid Olivier Véran.

Het gaat volgens Franse media om de arts Jean-Jacques Razafindranazy. Hij werkte op de eerste hulp van een ziekenhuis in Compiègne en is in Lille verpleegd. Zijn vrouw die ook arts is, kon niet naar Lille om afscheid te nemen want zij is thuis in quarantaine met ziekteverschijnselen. In Frankrijk zijn al meer dan 550 mensen aan het virus bezweken.

Verscherpen maatregelen

Véran heeft aangekondigd dat er 250 miljoen beschermingsmaskers zijn besteld. De regering wil de beperkende maatregelen die de verspreiding van het virus moeten indammen, verscherpen. Ze wil ook strengere straffen voor overtreders, inclusief gevangenisstraffen tot een half jaar voor mensen die de beperkingen vaker negeren. Maandag komt een wetenschappelijke raad van de regering met aanbevelingen over onder meer de vraag of er meer beperkende maatregelen moeten komen en of die langer moeten duren. (ANP)