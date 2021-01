Eerste huisartsen dit weekend gevaccineerd tegen coronavirus

Huisartsen en een deel van hun medewerkers worden vanaf dit weekend gevaccineerd tegen het coronavirus. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) meldt dat de eerste regio’s beginnen op vrijdagavond of zaterdagochtend. Huisartsen en medewerkers van huisartsenposten die in aanmerking komen, kunnen hun eerste prik halen bij een ziekenhuis in hun regio. In totaal zijn 23 ziekenhuizen aangewezen voor de vaccinatie van zo’n 15.000 mensen uit de beroepsgroep.

Naast de huisartsen is het vaccin beschikbaar voor artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, zogeheten physician assistants en chauffeurs van huisartsenposten die “een vitale functie” vervullen in de zorg voor Covid-19-patiënten. De medici krijgen een uitnodiging voor de inenting, ze hoeven zich niet zelf aan te melden. Ze krijgen het coronavaccin van het Amerikaanse Moderna.

In ongeveer de helft van de betrokken ziekenhuizen gaan de vaccinaties dit weekend van start, de rest volgt later. Het begin wordt gemaakt in de westelijke Randstad (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Gouda, Dordrecht), Noord-Nederland, de regio rond Zwolle en Twente.

Over de vaccinatie van huisartsen is veel te doen geweest. Even zag het ernaar uit dat de artsen langer moesten wachten, terwijl ze met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hadden afgesproken dat ze voorrang zouden krijgen. Daar was de LHV verontwaardigd over. Begin deze week maakten de huisartsen nieuwe afspraken over snelle vaccinatie met het ministerie. De Jonge noemde het mede vanwege de opkomst van de extra besmettelijke Britse variant van het virus “van groot belang dat we de huisartsenspoedzorg overeind kunnen houden”.

Toen de afspraak maandag werd bekendgemaakt, meldden het ministerie en de LHV dat de huisartsen binnen twee weken gevaccineerd zouden worden.

Voor een adequate bescherming tegen het virus zijn twee doses nodig. Dat is ook het geval bij het andere vaccin dat voor gebruik in de EU is goedgekeurd, van Pfizer/BioNTech. (ANP)