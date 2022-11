Eerste regioplan aan Kaljouw overhandigd

Door de samenwerking in het regionetwerk, waarbij de focus op preventie en goede zorg thuis ligt, worden op jaarbasis al meer dan 11.000 ziekenhuisopnames voorkomen. Daarnaast zijn in het ziekenhuis 30 procent minder onverwacht lange opnames. De GGZ Oost Brabant heeft daarnaast tien regionale intramurale bedden minder nodig. “Zorgpersoneel dat hiervoor nodig was, kan zich daardoor richten op samenwerking in de eerste lijn, samen met gemeenten en welzijnsorganisaties”, aldus Maasziekenhuis Pantein.

IZA

De resultaten zijn volgens het ziekenhuis te danken aan het slim verbinden van zorg en professionals. In lijn met de afspraken van het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft de regio MooiMaasvallei nu als eerste regio een regioplan aan de NZa aangeboden.