Eerste Kamer stemt in met pandemiewet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de pandemiewet van zorgminister Ernst Kuipers. Dit betekent dat het kabinet weer een juridische grondslag heeft om bij een (dreigende) pandemie, zoals corona, bijvoorbeeld een mondkapjesplicht in te voeren. Ruim een jaar had het kabinet die niet. De wet is met 49 voor en 24 stemmen tegen aangenomen.