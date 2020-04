Eerste kwartaal voor zorgpensioenfonds PFZW ‘dramatisch’

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal gedaald van 99 procent naar 84 procent. Het vermogen daalde de afgelopen drie maanden met 20 miljard euro naar 218 miljard euro.

Historische koersdalingen

“Afgelopen kwartaal verliep dramatisch”, zegt Peter Borgdorff, directeur van PFZW: “De coronacrisis zorgde wereldwijd voor historische koersdalingen op de financiële markten. Tegelijkertijd daalde de rente naar nog lagere niveaus. Voor pensioenfondsen een gevaarlijke combinatie.”

Een andere belangrijke maatstaf is de beleidsdekkingsgraad, die zakte naar 94 procent. Als dat eind dit jaar onder de grens van 104,3 procent uitkomt, moet PFZW de pensioenen verlagen volgens de huidige wet- en regelgeving.

Lange termijn

PFZW hoopt dat de beurskoersen weer aantrekken dit jaar. Borgdorff: “We zagen de afgelopen weken ook dagen waarop de beurskoersen weer snel stegen. Het is duidelijk: op dagkoersen valt geen peil te trekken. PFZW heeft een langetermijnbeleggingsbeleid. Het is veel te vroeg om iets zinnigs te zeggen over de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioenen.”