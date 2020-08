Eerste patiënt behandeld in corona-onderzoek Pharming

Het Leidse biotechnologiebedrijf Pharming heeft een eerste patiënt behandeld in een uitgebreide studie naar een medicijn dat mogelijk helpt tegen corona. De beursgenoteerde onderneming werkt al langer aan een middel tegen covid-19, waarbij wordt samengewerkt met het Universitair Ziekenhuis Bazel in Zwitserland.

De bewuste patiënt ligt ook in Zwitserland. Hoe het met hem of haar gaat is niet duidelijk. Voor het onderzoek zullen maximaal 150 patiënten met een ernstige longontsteking worden behandeld met het middel Ruconest.

In april kwamen al “bemoedigende resultaten” naar buiten. Na de behandeling verdween de koorts bij vier van de vijf patiënten binnen 48 uur. Kort daarna werden ze als volledig hersteld uit het ziekenhuis ontslagen. Een patiënt moest voor extra beademing tijdelijk naar de intensive care, maar is nadien ook volledig hersteld.

Ruconest bestaat al langer dan de virusuitbraak. Met de ontstekkingsremmer wordt onder meer erfelijk angio-oedeem behandeld. Dat is een een flinke zwelling die soms in een korte tijd opkomt, bijvoorbeeld een vochtophoping in iemands tong, gehemelte, gezicht of darmen.

Volgens medisch directeur Bruno Giannetti van Pharming is inmiddels al duidelijk dat Covid-19 niet onder controle kan worden gehouden door gerichte ontstekingsremmende therapieën. “In plaats daarvan zijn brede ontstekingsremmende middelen nodig om de activering van meerdere ontstekingsroutes te stoppen”, zegt hij. Vandaar dat hij Ruconest als een veelbelovende kandidaat ziet voor de behandeling van de ernstige complicaties bij coronapatiënten.

Het onderzoek van Pharming zal worden uitgebreid naar klinische centra in Mexico en Brazilië. Een aanvullende studie in de Verenigde Staten bevindt zich in de laatste fase van voorbereiding.

Er wordt in de wereld door meer bedrijven gewerkt aan een coronamedicijn. De Amerikaanse farmaceut Gilead heeft eerder dit jaar in de Verenigde Staten en de Europese Unie zelfs al goedkeuring gekregen voor de inzet van ontstekingsremmer remdesivir voor de behandeling van ernstig zieke patiënten met covid-19. (ANP)