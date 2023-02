Eerste resultaten PREM-vragenlijst verloskunde positief

De vraag: ‘Denk je dat jij en jouw kind goede zorg hebben ontvangen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd?’ wordt gemiddeld met ongeveer een 9 beantwoord. Zelfs de laagst scorende verloskundigenpraktijk kreeg op deze vraag een 8.

Ruimte voor verbetering

De vraag: ‘Wisten al de zorgverleners genoeg van jouw situatie?’, werd gemiddeld het laagst beoordeeld. Hier is nog ruimte voor verbetering.

Doe mee

Er is nog tijd om mee te doen met de PREM. Verloskundigen kunnen de gratis vragenlijst sturen naar cliënten die in januari 2023 bevallen zijn. Via mijnPerined is vervolgens een overzicht te vinden met de resultaten.