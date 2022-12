Eerste succesvolle migratie epd naar Microsoft cloud voor Gelre ziekenhuizen

Hiermee is Gelre het eerste Nederlandse ziekenhuis dat met HiX op Azure draait. Microsoft-specialist Rapid Circle is verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van de omgeving en heeft in samenwerking met Gelre de migratie voorbereid en begeleid.

De keuze van Gelre voor deze grootscheepse migratie is ontstaan uit de behoefte om voorbereid te zijn op de stijgende kosten en toenemende zorgvraag. Met de migratie van het epd naar de cloud bereidt het ziekenhuis zich voor op een toekomst waarin gegevens snel en veilig worden uitgewisseld met andere zorgorganisaties, apparaten en externe bronnen. Daarbij kan het dankzij de nieuwe omgeving digitale zorg mogelijk maken en sneller vernieuwingen doorvoeren.

Gelre Ziekenhuizen

Edwin Maalderink, lid van de raad van bestuur van Gelre ziekenhuizen, is enthousiast: “Ons nieuwe epd draagt bij aan betere zorg voor onze patiënten. Daarbij kunnen onze patiënten zich nog beter voorbereiden op een afspraak in het ziekenhuis door het verbeterde patiëntenportaal MijnGelre. Ik ben erg trots op de vele medewerkers die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt om de overgang naar dit nieuwe epd succesvol te laten verlopen.”

Wilco Turnhout, chief strategy officer bij Rapid Circle: “Deze migratie is een belangrijke stap voor Gelre, maar ook voor de zorg in het algemeen. Het ziekenhuis kan makkelijker gegevens uitwisselen en daardoor een leidende rol spelen in de regio. Het opent daarnaast de deur naar nieuwe mogelijkheden zoals gebruikmaken van technologieën als machine learning en artificial intelligence, en integratie met wearables en domotica bij mensen thuis. Samen met een omgeving die dankzij de Azure cloud altijd up-to-date is, helpt dit om de kosten van de zorg beheersbaar te houden.”