Eerste triagecentrum voor zwangere vrouwen geopend 

In Franciscus Vlietland in Schiedam is de eerste verloskundigenpost van Nederland geopend. De nieuwe post is geen onderdeel van de ziekenhuiszorg, maar te vergelijken met een huisartsenpost.

Zwangere vrouwen worden door hun eigen verloskundige naar deze post verwezen in geval van acute klachten, zoals bij bloedverlies of als zij minder leven voelen. In de verloskundigenpost wordt door de eigen verloskundige bijvoorbeeld een hartfilmpje gemaakt van de baby. Het is daardoor niet nodig dat zwangere vrouwen direct naar het ziekenhuis in Rotterdam gaan.

Contact met dienstdoende gynaecoloog

De verloskundigenpost is een triagecentrum waar vrouwen terechtkunnen bij eerstelijns spoedklachten tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen met acute klachten melden zich eerst bij hun eigen verloskundige. In veel gevallen blijkt er niets aan de hand te zijn en kunnen vrouwen met een gerust hart weer naar huis. Blijkt er meer medisch onderzoek noodzakelijk, dan kan contact worden gelegd met de dienstdoende gynaecoloog en indien nodig direct worden doorverwezen naar het ziekenhuis.

Wederzijds vertrouwen

Er is in Nederland geen andere plek waar de triage binnen de verloskunde op deze manier is ingericht. Marjolein Tasche, voorzitter raad van bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland: “Ik ben erg trots dat wij op basis van goede samenwerking en wederzijds vertrouwen blijven bouwen aan kwalitatieve geboortezorg voor de regio.”