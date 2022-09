Eerste zelfmeetgegevens via PGO naar informatiesysteem van huisarts

Het is voor het eerst gelukt om patiënten vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zelfgemeten data naar hun huisarts te laten sturen. De gegevens kwamen rechtstreeks in het huisartseninformatiesysteem (HIS) terecht. De proef vond plaats in de regio Midden-Limburg Oost.

Gegevens als bloeddruk, hartslag en saturatie kunnen patiënten steeds beter zelf meten. Dat kan met een apparaat dat ze van hun zorgverlener krijgen of via consumenten-technologie zoals verschillende gezondheidshorloges. De data zijn een potentiële schat aan nuttige informatie, maar is nu nog lastig te verwerken.

Echter interactie

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen patiënten zelf hun medische gegevens inzien en beheren. De uitrol van het systeem verloopt tot nu toe traag en rommelig, maar het is de bedoeling dat uiteindelijk vrijwel alle zorgorganisaties daarop zijn aangesloten. Om echte interactie tussen patiënt en zorgaanbieder te krijgen, is het een mooie stap als patiënten zelf ook gegevens kunnen delen. Het gaat om waarden die gemeten worden door apparaten die door de zorg geaccepteerd worden en dus voldoende betrouwbaar zouden moeten zijn.

Net als labuitslag

De zelfmetingen vanuit de PGO komen op een gestandaardiseerde manier bij de huisarts binnen. Die kan de meting opslaan als meetwaarde in het dossier, net zoals een labuitslag. Als de huisarts er gevolg aan geeft, kan de patiënt dat vervolgens weer via de gezondheidsomgeving zien.

Praktijkproef

In de regio Midden-Limburg Oost is onlangs met succes een praktijkproef uitgevoerd, waarbij zelfgemeten gegevens vanuit een PGO naar een huisarts-informatiesysteem (HIS) zijn verstuurd. Dat kan nog lang niet met alle systemen. Aan de kant van de huisartsen werd voor de proef het systeem TetraHIS gebruikt en aan de kant van de patiënt de PGO’s van aanbieders Quli en CGM Life.

Op weg naar meer mogelijkheden

De proef laat zien dat het technisch gezien mogelijk is en dat opent de deur naar verdere uitbreiding. “Een mooie eerste stap op weg naar meer mogelijkheden voor patiënten met een PGO”, zegt Mariëtte Willems in een reactie. Zij is huisarts en CMIO bij het programma OPEN. “De proef verliep uitermate soepel. Daarom gaan we nu, in dezelfde huisartspraktijk, verder testen met ingewikkeldere scenario’s. Door de goede samenwerking tussen OPEN, Stichting MedMij, VZVZ, leveranciers, Nictiz en regionale huisartsenorganisaties, zal het versturen van zelfmetingen ook bij andere HIS-PGO-combinaties mogelijk zijn.”