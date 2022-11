Eerstelijnscoalitie blijft praten over soepeler jaarverantwoording

De Eerstelijnscoalitie legt zich neer bij de invoering van de jaarverantwoording voor kleine organisaties in de zorg. Om de werklast zoveel mogelijk te beperken, is er de komende weken wel overleg met het ministerie van VWS over een “andere, meer passende en uitvoerbare invulling”.

Dat laat een woordvoerder van de Eerstelijnscoalitie weten. Totdat er een akkoord is over de invulling van die verantwoordingsplicht pleit ze bij minister Helder van VWS voor uitstel van het besluit.

Maandag werd bekend dat Helder vasthoudt aan invoering van de jaarverantwoording, maar dat de regeling later van kracht wordt. Eerstelijnsorganisaties moeten over 2022 en 2023 deze financiële informatie deponeren, maar krijgen daarvoor meer tijd. Ze moeten in december 2023 respectievelijk oktober 2024 de jaarverantwoording deponeren. Aanvankelijk was dat voor beide jaren in juni.

Verzet huisartsen

Vooral huisartsen verzetten zich tegen de maatregel, waarbij in de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) het voor alle zorgaanbieders, met uitzondering van eenmansbedrijven, verplicht wordt om de jaarcijfers te publiceren. “We blijven met VWS in gesprek over proportionaliteit, het voorkomen van cumulatie van nieuwe wetten en regels, toename regeldruk en maatwerk”, zegt een woordvoerder.

“De Eerstelijnscoalitie heeft vanaf het allereerste uur haar zorgen geuit over het nut en de noodzaak van deze gegevensuitvraag in relatie tot de toename van de administratieve lastendruk en de vraag of de komst van deze nieuwe regels het beoogde doel dient. De Eerstelijnscoalitie ziet de toegevoegde waarde van de gevraagde tijdsinvestering niet.”

Uitzonderingspositie

De Eerstelijnscoalitie heeft maanden met minister Helder van VWS gesproken over deze verplichting: “We hebben gepleit voor een uitzonderingspositie voor de eerste lijn en/of kleinere zorgaanbieders tot een bepaalde omzetgrens om daar de regeling in zijn geheel niet van toepassing te laten zijn. Onze ernstige zorgen over de administratieve lastendruk en uitvoerbaarheid voor de eerstelijnspraktijken worden gedeeld door de administratie- en accountantskantoren. Die heeft daarom ook aangedrongen op een verruiming van de openbaarmakingstermijnen.”