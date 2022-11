Eigen bijdrage langdurige zorg dekt klein deel kosten

Voor langdurige zorg betalen cliënten een gemaximeerde eigen bijdrage die vooral afhankelijk is van het inkomen en belastbaar vermogen in box 3. Voor zorg zonder verblijf is de bijdrage grofweg 10 procent van de som van het verzamelinkomen en 4 procent van het belastbaar vermogen in box 3. De eigen bijdrage is maximaal 913,20 euro per maand bij een volledig pakket thuis en 764 euro bij mpt of pgb. Omdat de cliënt bij intramurale zorg niet zelf de woonlasten draagt, kan de bijdrage voor zorg in een verpleeghuis hoger oplopen. Die kan maxiaal 2.506 euro per maand bedragen.

Maximale eigen bijdrage

In de praktijk betalen zorggebruikers een stuk minder dan de maximale eigen bijdrage. Daarmee bedraagt de gemiddelde eigen bijdrage maar een klein deel van de totale kosten. Bij een cliënt met intensieve dementiezorg is die 10 procent bij intramurale zorg. Bij een een volledig pakket thuis dekt de eigen bijdrage 4 procent van de kosten en bij mpt of pgb 2 procent. Ook internationaal gezien is in Nederland het percentage eigen betalingen ten opzichte van de totale kosten in de langdurige zorg lager dan in andere westerse landen (OESO), aldus ESB.