Einde aan Slotervaartsoap na akkoord schuldeisers

Donderdag stemden schuldeisers van het Slotervaartziekenhuis in de rechtbank van Amsterdam over het voorstel van oud-eigenaren Loek Winter en Willem de Boer en vastgoedbedrijf Zadelhoff om het faillissement te beëindigen. Alle aanwezige crediteuren en de partijen die via volmacht hadden gestemd, vertegenwoordigen 98 procent van alle vorderingen die het ziekenhuis nog had.

Laatste horde

Daarmee is de laatste horde genomen voor de overname van het ziekenhuispand. Via de constructie van de oud-eigenaren en Zadelhoff, krijgt het vastgoedbedrijf namelijk het ziekenhuis in handen. Over twee weken zal de rechter nog een officiële goedkeuring aan het stemmingsresultaat geven en dan is er nog enkele dagen tijd voor beroep. Maar daarna is het echt klaar.

“Zadelhoff heeft nu de vrijheid om investeringen in verbouwingen van het ziekenhuispand door te zetten en daar contracten voor te tekenen”, zegt een woordvoerder van de curatoren van het ziekenhuis.

Niet iedereen krijgt al z’n geld terug

Door het crediteurenakkoord krijgen oud-medewerkers, het UWV, de Belastingdienst, ING en Zilveren Kruis hun vorderingen volledig uitbetaald. Leveranciers zoals installatiebedrijven en uitzendorganisaties zien hun vordering alleen tot 5.000 euro volledig betaald, daar boven maar voor 40 procent. In maart reageerde de laatste groep onaangenaam verrast. Hen was altijd voorgespiegeld dat ze via de Zadelhoff-deal alle vorderingen zouden terugkrijgen. In totaal wordt 45 miljoen van de vorderingen betaald, terwijl er voor 55 miljoen aan vorderingen lag.

‘Uitzonderlijk’

Dat een faillissement op deze manier kan worden beëindigd, is een unicum, vertelt curator Marc van Zanten in een verklaring. Vrijwel nooit krijgen vrijwel alle schuldeisers hun geld terug.

“Een volledige uitkering in een faillissement aan 85% van de gedupeerden is uitzonderlijk”, zegt hij. “Hierdoor wordt de schade die de crediteuren als gevolg van het faillissement hebben geleden zoveel als mogelijk vergoed. Zowel de onverwachte uitspraak van het faillissement van MC Slotervaart in oktober 2018, als ook het verloop en het einde van het faillissement is uniek.”

‘Beter af’

Volgens Van Zanten komen ook de concurrente crediteuren (de groep die de vordering niet volledig krijgt betaald) er goed vanaf. Hij stelt dat bij de afwikkeling van een faillissement in de boedel slechts 2 miljoen euro voor hen was overgebleven, terwijl ze nu ruim 10 miljoen euro krijgen.

Slotervaart in handen Zadelhoff

Zadelhoff gaat nu het ziekenhuispand inrichten voor eerstelijns zorgaanbieders, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen. Bovenin komt een verpleeghuislocatie, voor bewoners van Amsterdamse verpleeghuizen die in verbouwing zijn of moeten verhuizen.

Het ziekenhuispand komt in handen van Zadelhoff via oud-eigenaren Loek Winter en Willem de Boer. Zij hebben in dit crediteurenakkoord hun eigen vordering van 5 miljoen euro op het ziekenhuis laten vallen (Zadelhoff neemt die over maar oefent die niet uit). Wel krijgen ze nog 2,7 miljoen euro voor de overname van de aandelen in de ziekenhuisvennootschap.